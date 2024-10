Biccy.it - Zayn Malik sconvolto dalla morte di Liam Payne: “Devastato dal dolore”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In queste ore decine di celebrità hanno ricordato, ma i ragazzi degli One Direction sono in silenzio, comprensibilmente sconvoltinotizia della m0rte del loro amico e collega. Niall Horan solo qualche giorno fa ha incontrato, il giovane irlandese infatti ha tenuto un concerto in Argentina eè andato a vederlo. Tra i membri degli 1D che negli anni hanno avuto più rapporti conc’è sicuramente, che pare siascomparsa dell’amico. Una fonte vicina al cantante di Pillow talk ha rivelato al Daily Mail: “Lui è assolutamente distrutto,, la notizia l’ha scioccato e al momento non se la sente di parlare“. Nel 2016, poco dopo aver lasciato gli One Direction, il cantante di Dusk Till Dawn ha dichiarato: “Con chi sono più in contatto adesso?, probabilmente è lui quello più vicino a me.