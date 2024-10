Uomini e Donne, Mario Cusitore pubblica delle storie insieme ad un discusso ex volto del parterre: “È depresso” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mario Cusitore è uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che ogni giorno tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Proprio Mario, si è reso protagonista di alcune storie su Instagram – pubblicate da lui stesso – insieme a un discusso ex volto del programma. Stiamo parlando di Cristiano Lo Zupone che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne, il programma che gli permesso di conoscere e poi innamorarsi di Asmaa Fares. Le cose, però, tra i due non sono andate per il verso giusto, nonostante un primo tentativo di riconciliazione. Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore pubblica delle storie insieme ad un discusso ex volto del parterre: “È depresso” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è uno dei protagonisti dell’attuale edizione di, il dating show di Maria De Filippi che ogni giorno tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Proprio, si è reso protagonista di alcunesu Instagram –te da lui stesso –a unexdel programma. Stiamo parlando di Cristiano Lo Zupone che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di, il programma che gli permesso di conoscere e poi innamorarsi di Asmaa Fares. Le cose, però, tra i due non sono andate per il verso giusto, nonostante un primo tentativo di riconciliazione.

