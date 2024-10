Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 17 ottobre 2024: il piano di Guido

(Di giovedì 17 ottobre 2024)Del Bue metterà a punto unnel corso della puntata di Unaldi giovedì 17. Il vigile, in particolare, sarà sempre piu in crisi per quanto concerne la sua situazione economica e deciderà di correre ai ripari., negli ultimi tempi, sta vivendo un periodo difficile legato principalmente alla sua separazione da Mariella, la quale ha scoperto della sua infatuazione per Claudia Costa. La Altieri, però, ha provato a riconquistare il marito, ma i suoi tentativi non sono andati a buon fine e, alla fine, non solo è andato via di casa, ma ha anche deciso di intraprendere una relazione con Claudia. Del Bue, per contenere le spese da affrontare dopo la separazione, soprattutto quelle per il mantenimento di Lollo, ha chiesto a Mariella di poter ridimensionare la somma da destinare alle spese del figlioletto e la donna ha assecondato la sua richiesta.