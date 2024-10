Un altro giorno, un altro “errore” di Bibi “Il Macellaio” Netanyahu: ma va? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa volta un bel tank israeliano ha pensato bene di “giocare” con una postazione dell’Unifil nel sud del Libano, tanto per rendere la giornata dei caschi blu un po’ più movimentata. Niente paura, al solito gli israeliani sono innocenti. Netanyahu ha subito chiarito: “Non abbiamo assolutame Ilgiornaleditalia.it - Un altro giorno, un altro “errore” di Bibi “Il Macellaio” Netanyahu: ma va? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa volta un bel tank israeliano ha pensato bene di “giocare” con una postazione dell’Unifil nel sud del Libano, tanto per rendere la giornata dei caschi blu un po’ più movimentata. Niente paura, al solito gli israeliani sono innocenti.ha subito chiarito: “Non abbiamo assolutame

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle - scintille con Selvaggia Lucarelli : «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video - Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più. Eh no, cara. Alla collega che la provoca, d’Urso replica: «Io amo la pace Selvaggia, non starei mai qui a casa di Milly a dire cose che non ho intenzione di dire», smentendo di voler creare scompiglio. Ma è il faccia e faccia con la giurata del programma che, prima del resto, ha attirato l’attenzione del pubblico. (Open.online)

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle - scintille con Selvaggia Lucarelli : «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video - L’addio a Mediaset è stato tra i più chiacchierati della scorsa stagione, quella terminata nella primavera del 2023. «Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché ancora non l’ho capito, che cosa significa fare televisione trash?», ha chiesto al pubblico Rai per rispondere a una delle critiche più ricorrenti ai suoi programmi, «Quello che fa la d’Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. (Open.online)

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle - scintille con Selvaggia Lucarelli : «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video - . Sono magica». Eh no, cara. Io non sono più in televisione, momentaneamente, ed è sparito il trash. «Per me questo è un momento emotivamente particolare. «Milly ha un’ansia stasera… È la prima volta in nove anni che mi dice: “Parliamo di ballo”. Ecco perché «non parlo mai di quello che mi è accaduto, perché ho difficoltà, ma so di essere una brava professionista e lo dico senza presunzione. (Open.online)