Spider-Man 4, Tom Holland ha letto lo script: "Bisogna lavorarci" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tom Holland, durante una conversazione con Rich Roll, ha rivelato di aver già letto insieme a Zendaya la prima bozza dello script di Spider-Man 4. Tom Holland, ospite di Rich Roll, ha svelato di aver letto lo script di Spider-Man 4. Attualmente Sony e Marvel non hanno ancora confermato il ritorno della giovane star nel ruolo di Peter Parker e bisognerà quindi attendere prima che lo studio dia il via libera alla produzione. La rivelazione su Spider-Man 4 Durante il podcast My Best Decision, Tom Holland ha parlato del suo percorso per rimanere sobrio, come affronta la fama e cerca di gestire la sua carriera. La star di Spider-Man ha rivelato di aver letto la prima bozza della sceneggiatura, sottolineando: "Bisogna lavorarci, ma gli autori Movieplayer.it - Spider-Man 4, Tom Holland ha letto lo script: "Bisogna lavorarci" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tom, durante una conversazione con Rich Roll, ha rivelato di aver giàinsieme a Zendaya la prima bozza dellodi-Man 4. Tom, ospite di Rich Roll, ha svelato di averlodi-Man 4. Attualmente Sony e Marvel non hanno ancora confermato il ritorno della giovane star nel ruolo di Peter Parker e bisognerà quindi attendere prima che lo studio dia il via libera alla produzione. La rivelazione su-Man 4 Durante il podcast My Best Decision, Tomha parlato del suo percorso per rimanere sobrio, come affronta la fama e cerca di gestire la sua carriera. La star di-Man ha rivelato di averla prima bozza della sceneggiatura, sottolineando: ", ma gli autori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spider-Man 4 : il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland - Spider-Man 4: si cerca una …. si riunirà con Tom Holland nel MCU, questa volta nei panni del Dottor Destino. Inizialmente, ci era stato detto che il piano prevedeva un'avventura di strada che avrebbe messo Spider-Man e Daredevil contro il nuovo sindaco di New York, Wilson Fisk. Secondo una nuova indiscrezione Robert Downey Jr. (Movieplayer.it)

Robert Downey Jr. si riunirà con Tom Holland… nei panni del Dottor Destino in SPIDER-MAN 4? - Recentemente abbiamo sentito che Spider-Man si riunirà con i suoi amici del Multiverso, gli Amazing e Friendly Neighborhood Spider-Men, e potenzialmente anche con Venom per combattere il Re in Nero, Knull. Per la Sony varrà la pena di pagare a Downey qualsiasi cifra per la sua apparizione, visto che sicuramente ricorderanno il suo impatto su Spider-Man: Homecoming nel 2017. (Cinefilos.it)

Mister Movie | Rumor su Spider-Man 4 : svelato il possibile titolo del sequel con Tom Holland - Secondo indiscrezioni, il titolo del nuovo film potrebbe essere Spider-Man: King in Black, e il protagonista si troverebbe ad affrontare una minaccia di…. Spider-Man 4: Rumors e Speculazioni su “King in Black” Le ultime voci su Spider-Man 4 suggeriscono un possibile cambio di rotta per il franchise, con un’intensificazione delle minacce affrontate da Tom Holland. (Mistermovie.it)