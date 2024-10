Soffocato mentre mangia corre dai vicini | finisce in tragedia Soccorsi inutili per Gianfranco

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)domenica sera a Settimo Torinese, comune italiano di 45mila anime della città metropolitana di Torino, in Piemonte, e che ha visto vittimaMolino, 58 anni, morto davanti agli occhi impotenti deidi casa cui aveva disperatamente chiesto aiuto. Una storia che ha sconvolto la cittadina e l’Italia intera a causa della dinamica a dir poco sfortunata. Il fatto è successo in via Colle dell’Assietta 55, una zona residenziale della città a pochi passi da via Moglia e corso Piemonte. Come ricostruiscono i quotidiani locali, i primi che hanno riportato la notizia della morte diMolino, l’uomo è rimasto vittima di un terribile incidente domestico. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Chivasso, erano circa le 22 e l’uomo, solo in casa, si era messo da poco a tavola per consumare la cena. “Morto per salvare il suo cane”.