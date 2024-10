Six Kings Slam, Sinner è straordinario con Djokovic: vince e vola in finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riyadh, 17 ottobre 2024 – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner attende il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Il titolo nel Six Kings Slam vale 6 milioni di dollari: solo la partecipazione al torneo garantisce a ogni giocatore un gettone da 1,5 milioni. Il match Sinner accede alla finale dopo l’ennesima prova di forza di una stagione strepitosa. Il 23enne altoatesino, al quinto successo in 9 match contro Djokovic, replica lo show fornito contro il serbo nella finale del Masters 1000 di Shanghai vinta domenica. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riyadh, 17 ottobre 2024 – Jannikinal Six, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semibatte il serbo Novak, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. Inattende ilnte del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Il titolo nel Sixvale 6 milioni di dollari: solo la partecipazione al torneo garantisce a ogni giocatore un gettone da 1,5 milioni. Il matchaccede alladopo l’ennesima prova di forza di una stagione strepitosa. Il 23enne altoatesino, al quinto successo in 9 match contro, replica lo show fornito contro il serbo nelladel Masters 1000 di Shanghai vinta domenica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Alcaraz-Nadal 6-3 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Promette spettacolo il derby spagnolo, che vedrà sfidarsi due dei giocatori più grandi degli ultimi decenni, seppur in momenti della carriera rispettivamente molto diversi. Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. Alcaraz ha vinto 2 Slam in stagione ed ha tutta la carriera davanti a sé, mentre Nadal ha annunciato il ritiro a fine anno e ha circa un ... (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Nadal 5-3 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sportface. 00 ore italiane. Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. COME SEGUIRE ALCARAZ-NADAL IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ALCARAZ-NADAL 5-3 PRIMO SET – Accelera Alcaraz e si porta sul 5-3 PRIMO SET – Gran passante stretto di Rafa, che infila il connazionale e si ... (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Nadal 4-2 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sportface. COME SEGUIRE ALCARAZ-NADAL IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ALCARAZ-NADAL 4-2 PRIMO SET – Turno di servizio a 15 per Alcaraz: 4-2 PRIMO SET – Tiene a 30 Nadal e accorcia sul 3-2 PRIMO SET – Recupera e si salva ai vantaggi il numero 2 al mondo: 3-1 PRIMO SET – Stecca col dritto Alcaraz, 15-30 PRIMO SET – ... (Sportface.it)