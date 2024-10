SILENT HILL 2 raggiunge un milione di copie vendute in meno di una settimana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il capolavoro horror psicologico torna con un remake su PlayStation 5 e PC e raccoglie consensi dalla critica mondiale Konami Digital Entertainment, ha annunciato attraverso una nota ufficiale, che SILENT HILL 2, l'attesissimo remake dell'iconico horror psicologico originariamente pubblicato nel 2001, ha raggiunto un milione di copie vendute, sia in formato fisico che digitale, in Sbircialanotizia.it - SILENT HILL 2 raggiunge un milione di copie vendute in meno di una settimana Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il capolavoro horror psicologico torna con un remake su PlayStation 5 e PC e raccoglie consensi dalla critica mondiale Konami Digital Entertainment, ha annunciato attraverso una nota ufficiale, che2, l'attesissimo remake dell'iconico horror psicologico originariamente pubblicato nel 2001, ha raggiunto undi, sia in formato fisico che digitale, in

