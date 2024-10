Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Canzone Nuova”, il singolo dei Roundeep

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “” deiè il nuovoin arrivo il 18 ottobre 2024 che rappresenta un inno alla ribellione e alla ricerca di sé, un viaggio musicale verso la libertà e la rinascita.presenta “” A partire dal 18 ottobre 2024, il nuovodei, dal titolo “”, sarà accessibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione sulle radio. Questo brano promette di catturare l’attenzione di ascoltatori e fan, segnando un’importante tappa nella carriera della band. ILive al Teatro Filodrammatici di Treviglio con “” In concomitanza con il lancio del, isi esibiranno in un concerto live il 25 ottobre 2024 presso il Teatro Filodrammatici di Treviglio, in provincia di Bergamo.