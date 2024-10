Sagra del Cappelletto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19 e 20 ottobre si terrà la 1a edizione della Sagra del Cappelletto. La Sagra offrirà un viaggio gastronomico alla scoperta del Cappelletto romagnolo, piatto portato ad Ostia Antica più di un secolo fa dai Bonificatori, divenuto ormai parte delle tradizioni locali.Durante l'evento, i Romatoday.it - Sagra del Cappelletto Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19 e 20 ottobre si terrà la 1a edizione delladel. Laoffrirà un viaggio gastronomico alla scoperta delromagnolo, piatto portato ad Ostia Antica più di un secolo fa dai Bonificatori, divenuto ormai parte delle tradizioni locali.Durante l'evento, i

Weekend "musicale" il Mei. Spazio anche al gusto con Ven - Sagra del Cappelletto - Borgo divino e Albana Dei - Nel fine settimana torna il Mei con nomi importanti come Diodato, Cisco e la Bandabardò. Tanto spazio anche ai vini del territorio, con numerosi appuntamenti da Vèn, Borgo diVino, la Sagra del Vino tipico romagnolo e Albana Dei. Non mancano le mostre ed eventi come la festa del Crocifisso a San... (Ravennatoday.it)

La Sagra del Cappelletto torna in versione autunnale e come sempre raccoglie fondi per lo Ior - Massa Lombarda accoglie sabato 5 e domenica 6 ottobre la "Sagra del Cappelletto Autunnale". L’appuntamento è al centro di quartiere Fruges di via IV Novembre dove, oltre a gustare i piatti sul posto c'è la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte anche in versione da asporto. La... (Ravennatoday.it)