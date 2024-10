Roma-Inter, Juric col 3-4-2-1. Ha due dubbi da sciogliere – CdS (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verso Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. Ivan Juric varerà il suo 3-4-2-1, ma ancora due dubbi da dover sciogliere. LA SFIDA – Si avvicina Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivan Juric e i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’Inter, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Ci sarà un trittico di partite niente male per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta a Roma, volerà in Svizzera per sfidare lo Young Boys e poi ritornerà a Milano per affrontare la Juventus. I capitolini, invece, dopo l’Inter giocheranno contro Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina al Franchi. Inter-news.it - Roma-Inter, Juric col 3-4-2-1. Ha due dubbi da sciogliere – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verso, big match dell’ottava giornata di Serie A. Ivanvarerà il suo 3-4-2-1, ma ancora dueda dover. LA SFIDA – Si avvicina, big match dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivane i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Ci sarà un trittico di partite niente male per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta a, volerà in Svizzera per sfidare lo Young Boys e poi ritornerà a Milano per affrontare la Juventus. I capitolini, invece, dopo l’giocheranno contro Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina al Franchi.

Roma vs Inter : le probabili formazioni - Inzaghi Indisponibili: Buchanan DOVE VEDERLA IN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn domenica 20 ottobre 2024 alle ore 20. Roma vs Inter si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 20. . I giallorossi vogliono provare a rientrare nella lotta per la Champions League, mentre i nerazzurri rincorrono il primato in classifica. (Sport.periodicodaily.com)

Foscarini alla Roma : «Se quelli dell’Inter si girano - ti massacrano» - Settimana particolare per i nazionali e il recupero di certi giocatori. È una partita che si presta a tanti risultati. Il mister avvisa i giallorossi di Ivan Juric. Foscarini presenta il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, in programma domenica sera. L’Inter ha dei giocatori che se si girano ti massacrano, ti martellano». (Inter-news.it)

Adani : «L’Inter ti porta a muoverti a vuoto! Roma? Compromesso» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Bisogna trovare un compromesso. Il gioco di Ivan Juric? Al Torino c’erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. È una partita difficile per la Roma che deve tirare fuori il massimo in un momento non facile. BIG MATCH ALL’OLIMPICO – In collegamento su Radio Manà Manà Sport, Daniele Adani ha detto la sua sulla grande ... (Inter-news.it)