Rita Ora canta in lacrime la canzone scritta con Liam Payne, il VIDEO girato poco dopo la morte del cantante (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'artista ha dato le spalle al pubblico per nascondere le lacrime e poi si è seduta con la testa fra le mani dopo poche ore dalla notizia della morte di Liam Payne, precipitato dal balcone di una camera d'albergo in Argentina, la cantante Rita Ora ha voluto ricordare l'amico e collega cantand

“Sto male - Maria”. Armando Incarnato scoppia a Uomini e Donne : provato e in lacrime racconta la verità - Ha parlato a cuore aperto rivolgendosi a Maria De Filippi dopo l’ennesima lite con lo speaker radiofonico. #uominiedonne Lo sfogo di Armando oggi. . Si è subito distinto, anche se il programma di Maria De Filippi è appena iniziato. La vip di Canale 5 mamma per la terza volta: nato Enea dopo un parto complicato UeD, Armando Incarnato in lacrime: “Sto male” Sono seguiti scontri ... (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le stelle : la favorita Federica Nargi - la parolaccia di Federica Pellegrini - le lacrime di Barbareschi - gli haters di Anna Lou Castoldi e la frecciatina di Sonia Bruganelli all'ex Paolo Bonolis - Dalle gaffe alle cattiverie, dagli applausi alle critiche: ecco tutto quello che è successo nella prima puntata (da record) di Ballando con le stelle. (Vanityfair.it)

Gerardina Trovato in lacrime dalla Toffanin : "Paralizzata per 8 mesi - finita alla Caritas". Chi l'ha salvata - Oggi ho un bellissimo appartamento". Una mattina ho cercato di scendere dal letto, ma non ce la facevo. Accanto a me avevo la domestica, la mia migliore amica, poi la sera mi davano una tazza di latte, io non riuscivo più nemmeno a parlare al telefono. Mi ha dato una nuova cura da continuare a casa e mi ha riportato in piedi". (Liberoquotidiano.it)