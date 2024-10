Poste, offerta azioni sospesa per valutare modi e tempi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Slitta l'offerta di azioni di Poste Italiane. Lo comunica Poste in una nota. "Poste Italiane comunica di aver avviato, congiuntamente al MEF, il procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni da parte dello stesso MEF, a seguito dell'approvazione del DPCM del 17 settembre scorso. Tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutazioni in corso riguardo alle modalità e ai tempi dell'offerta", si legge nella nota. Quotidiano.net - Poste, offerta azioni sospesa per valutare modi e tempi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Slitta l'didiItaliane. Lo comunicain una nota. "Italiane comunica di aver avviato, congiuntamente al MEF, il procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'dida parte dello stesso MEF, a seguito dell'approvazione del DPCM del 17 settembre scorso. Tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutin corso riguardo alle modalità e aidell'", si legge nella nota.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giorgetti e Leo in conferenza stampa : “In arrivo imposte per assicurazioni e banche” - Leo: “Bonus ristrutturazioni al 50% e altro taglio dell’Irpef” Alla conferenza presenta anche Maurizio Leo, che ha spiegato in dettaglio il meccanismo delle detrazioni: “Ci sarà un diverso andamento a seconda del settore immobiliare e delle ristrutturazioni. Sarà mantenuta l’impostazione del precedente cuneo, con una rimodulazione delle aliquote: fino a un certo ammontare si applicherà una ... (Quifinanza.it)

La conferma dalle analisi : è Dengue. Il ragazzo di Tolentino trasferito a Fermo - disposte altre 2 disinfestazioni - Macerata, 12 ottobre 2024 – Il sospetto è diventato certezza. In particolare, a Macerata quella interessata è la zona attorno all’ospedale. Anche perché il clima non aiuta: “Le piogge di questi giorni alternate a giorni di sole – conclude la Leoni – favoriscono la formazione diffusa di pozzanghere, anche piccole, ma che rappresentano l’habitat ideale per le zanzare”. (Ilrestodelcarlino.it)

Poste Italiane - come acquistare le azioni della società - La privatizzazione delle Poste Con la firma di vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), il Governo italiano ha gradualmente avviato il processo di privatizzazione di Poste Italiane, una delle più antiche istituzioni del nostro Paese. Tuttavia, considerando che il valore delle azioni Poste è raddoppiato negli ultimi anni, passando da 6,75 euro per azione a 12,70 euro oggi, ... (Velvetmag.it)