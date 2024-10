Olimpia Milano, Messina: “Dobbiamo guardarci dentro, tutti. E chiedere scusa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Dobbiamo avere l’onestà di chiedere scusa per l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, hanno continuato a giocare, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo. In attacco, anziché muovere la palla come avevamo fatto prima abbiamo cominciato a cercare gli eroismi personali, in difesa abbiamo solo subito penetrazioni e nella migliore delle ipotesi quando non sono arrivati al ferro abbiamo permesso degli scarichi e comodi tiri da tre. Non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo guardarci dentro, tutti. Per ora possiamo solo chiedere scusa, abbassare la testa e rimettersi a lavorare”. Così Ettore Messina ai canali ufficiali dell’Olimpia Milano dopo l’harakiri in Eurolega, con la sconfitta 82-85 contro lo Zalgiris dopo essere stati avanti di 27 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “avere l’onestà diper l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, hanno continuato a giocare, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo. In attacco, anziché muovere la palla come avevamo fatto prima abbiamo cominciato a cercare gli eroismi personali, in difesa abbiamo solo subito penetrazioni e nella migliore delle ipotesi quando non sono arrivati al ferro abbiamo permesso degli scarichi e comodi tiri da tre. Non abbiamo fatto nulla.. Per ora possiamo solo, abbassare la testa e rimettersi a lavorare”. Così Ettoreai canali ufficiali dell’dopo l’harakiri in Eurolega, con la sconfitta 82-85 contro lo Zalgiris dopo essere stati avanti di 27 punti.

