Netanyahu annuncia un nuovo inizio per Gaza dopo l’uccisione di Yahya Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alla luce dei recenti sviluppi nel conflitto israelo-palestinese, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato dichiarazioni significative a seguito della morte di Yahya Sinwar, leader di Hamas, nel sud della Striscia di Gaza. Con toni decisi, Netanyahu ha espresso il suo apprezzamento per l’operato delle forze di sicurezza israeliane, sottolineando come questo evento segni un momento cruciale nel proseguimento del conflitto. Le sue affermazioni evidenziano la persistenza della guerra, nonostante l’auspicio di una risoluzione pacifica. Il colpo inferto a Hamas: analisi della situazione attuale Benjamin Netanyahu ha apertamente affermato che la guerra non è finita e che il conto con Hamas è stato, in qualche modo, regolato. Le sue parole risuonano con un forte messaggio di determinazione: “Questo è l’inizio del dopo Hamas. Gaeta.it - Netanyahu annuncia un nuovo inizio per Gaza dopo l’uccisione di Yahya Sinwar Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alla luce dei recenti sviluppi nel conflitto israelo-palestinese, il premier israeliano Benjaminha rilasciato dichiarazioni significative a seguito della morte di, leader di Hamas, nel sud della Striscia di. Con toni decisi,ha espresso il suo apprezzamento per l’operato delle forze di sicurezza israeliane, sottolineando come questo evento segni un momento cruciale nel proseguimento del conflitto. Le sue affermazioni evidenziano la persistenza della guerra, nonostante l’auspicio di una risoluzione pacifica. Il colpo inferto a Hamas: analisi della situazione attuale Benjaminha apertamente affermato che la guerra non è finita e che il conto con Hamas è stato, in qualche modo, regolato. Le sue parole risuonano con un forte messaggio di determinazione: “Questo è l’delHamas.

