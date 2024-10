Mistermovie.it - Mister Movie | La Serie TV di Harry Potter parte male, lo sceneggiatore: “Mai letto i libri”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesissimaTV dedicata al maghetto più famoso del mondo si arricchisce di nuovi talenti. La Warner Bros. ha infatti annunciato l’ingresso di tre sceneggiatori nel team creativo guidato da Francesca Gardiner e Mark Mylod. Tra i nomi spicca quello di Laura Neal, già nota per il suo lavoro indi successo come “Killing Eve” e “Sex Education”, e di Josephine Gardiner, autrice del romanzo “Whistling Jack” e probabile parente della showrunner. Ma è l’ingaggio di Andy Greenwald,americano con esperienze in progetti come “Legion” e “Star Wars”, ad aver acceso il dibattito tra i fan.: Nuove Penne per una Vecchia Magia – Le Polemiche sullaTV Greenwald, infatti, ha apertamente ammesso di non averinteramente la saga di, scatenando un’ondata di critiche sui social media.