Ilgiorno.it - Milano, furto nel condominio di Ignazio La Russa: rubati monili e altri preziosi

(Di giovedì 17 ottobre 2024)– I ladri sono entrati in casa dalla terrazza interna al primo piano, forzando una porta finestra, e prima di fuggire hanno rubato, oggetti d’argento, penne e una cintura griffata. Ilè avvenuto mercoledì sera in un appartamento nello stessoin via Baldissera, zona Porta Venezia, dove abita (in una diversa scala) anche il presidente del SenatoLa. A subirlo è stato un avvocato milanese, Piero Porciani, che oggi ha sporto denuncia alla polizia, commissariato Città Studi, dopo l’intervento della Scientifica per rilevare eventuali impronte. “L’allarme è suonato attorno alle 20.30 - racconta - e in quel momento mi trovavo fuori casa. I ladri sono rimasti nell’appartamento per pochi minuti, hanno preso gli oggetti di valore che hanno trovato e poi sono scappati.