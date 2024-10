Milan, Reijnders ci crede: «Siamo da Scudetto, è bastato questo per cambiare tutto» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del Milan ha parlato delle possibilità dei rossoneri di vincere lo Scudetto in questa stagione Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando dello Scudetto. L’olandese ha analizzato anche altri aspetto come l’assetto tattico e dove preferisce giocare. Scudetto – «Certo. Ci sono stati cambiamenti tattici, dovevamo capire le idee Calcionews24.com - Milan, Reijnders ci crede: «Siamo da Scudetto, è bastato questo per cambiare tutto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista delha parlato delle possibilità dei rossoneri di vincere loin questa stagione Tijjani, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando dello. L’olandese ha analizzato anche altri aspetto come l’assetto tattico e dove preferisce giocare.– «Certo. Ci sono stati cambiamenti tattici, dovevamo capire le idee

