Migranti: Meloni, Paesi Ue ci guardano come modello ma sinistra attacca (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (LaPresse) – “Curioso notare come, mentre quasi tutta l’Europa discute delle nostre iniziative per contenere l’immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita. Difendere i confini e fermare il traffico di esseri umani non è solo un nostro dovere, ma una priorità per l’Italia e per tutta l’Europa”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lapresse.it - Migranti: Meloni, Paesi Ue ci guardano come modello ma sinistra attacca Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (LaPresse) – “Curioso notare, mentre quasi tutta l’Europa discute delle nostre iniziative per contenere l’immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandolemodelli, laitaliana pensi unicamente adrle in maniera inconsistente e gratuita. Difendere i confini e fermare il traffico di esseri umani non è solo un nostro dovere, ma una priorità per l’Italia e per tutta l’Europa”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia

