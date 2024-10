Spazionapoli.it - Mercato Napoli, c’è l’annuncio che aspettava Conte: è successo in diretta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilrimane sull’attenti per quel che concerne il prossimo calcio, gli azzurri non si faranno cogliere impreparati. L’avventura di Antonioalsta volgendo per il verso giusto, il tecnico leccese è riuscito a trasmettere ai suoi giocatori la grinta agonistica da lui richiesta. Ilgioca bene e si diverte, con loro anche il proprio pubblico che nell’ultima gara in casa è tornato a cantare quel famoso coro che intona la frase “ritorna campione”. Unche campione lo è stato ma per troppo poco tempo, gli azzurri vogliono continuare a stupire e dare prova della loro forza di squadra. Gli azzurri sono pronti alla prossima gara di campionato, al Castellani di Empoli contro i ragazzi di D’Aversa, bisognerà mettere in campo tanta grinta per battere un ottimo Empoli. Antonioè sempre stato chiaro sulla rosa, vuole una squadra molto lunga.