Lukaku: “Con Kvara come con Lautaro, Conte sa creare coppie vincenti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante belga si racconta: l’intesa con Kvaratskhelia, il rapporto con Conte e i ricordi dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista al podcast belga “Friends of Sports”, durante la quale ha condiviso riflessioni sul suo passato in Inghilterra, il presente al Napoli e l’importanza di Antonio Conte nel suo percorso. L’attaccante ha parlato dell’intesa con Khvicha Kvaratskhelia, paragonandola a quella avuta con Lautaro Martinez ai tempi dell’Inter, e ha elogiato il modo in cui Conte crea partnership efficaci tra i giocatori. Dal passato in Inghilterra alla rinascita in Italia Lukaku ha ricordato le critiche ricevute durante la sua esperienza in Premier League, dove veniva spesso etichettato come pigro o egoista. “In Inghilterra mi vedevano in un certo modo, ma il mio stile di gioco è diverso“, ha affermato. Napolipiu.com - Lukaku: “Con Kvara come con Lautaro, Conte sa creare coppie vincenti” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante belga si racconta: l’intesa contskhelia, il rapporto cone i ricordi dell’Inter Romeluha rilasciato una lunga intervista al podcast belga “Friends of Sports”, durante la quale ha condiviso riflessioni sul suo passato in Inghilterra, il presente al Napoli e l’importanza di Antonionel suo percorso. L’attaccante ha parlato dell’intesa con Khvichatskhelia, paragonandola a quella avuta conMartinez ai tempi dell’Inter, e ha elogiato il modo in cuicrea partnership efficaci tra i giocatori. Dal passato in Inghilterra alla rinascita in Italiaha ricordato le critiche ricevute durante la sua esperienza in Premier League, dove veniva spesso etichettatopigro o egoista. “In Inghilterra mi vedevano in un certo modo, ma il mio stile di gioco è diverso“, ha affermato.

