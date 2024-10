Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – In casa Lazio tengono banco le condizioni di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel match contro il Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida della Lazio in campionato sul campo della Juventus. Dagli esami strumentali svolti questa mattina è stata esclusa la frattura. Sospiro di sollievo quindi per Guendouzi, che proverà a essere almeno convocato nel match di sabato sera all’Allianz Stadium. Il calciatore francese è ancora dolorante e il dito è gonfio, ma nella rifinitura proverà a forzare il rientro e mister Baroni, assieme allo staff medico, valuterà le possibilità di impiego del calciatore contro i bianconeri. Fantacalcio.it per Adnkronos Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – In casatengono banco le condizioni di Mattéo. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel matchil Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida dellain campionato sul campo della. Dagli esami strumentali svolti questa mattina è stata esclusa la frattura. Sospiro di sollievo quindi per, che proverà a essere almeno convocato nel match di sabato sera all’Allianz Stadium. Il calciatore francese è ancora dolorante e il dito è gonfio, ma nella rifinitura proverà a forzare il rientro e mister Baroni, assieme allo staff medico, valuterà le possibilità di impiego del calciatorei bianconeri. Fantacalcio.it per Adnkronoslaseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Lazio : Guendouzi a rischio contro la Juventus - Il centrocampista dolorante al piede, ma gli esami medici hanno escluso fratture In casa Lazio tengono banco le condizioni di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel match contro il Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida della Lazio in campionato sul campo […]. (Sbircialanotizia.it)

Lazio : Guendouzi in dubbio per la Juventus - Baroni allerta Vecino - La Lazio continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus, in programma sabato all’Allianz Stadium. Contro i bianconeri Marco Baroni dovrà sicuramente fare a meno di Manuel Lazzari e spera di avere, almeno in panchina, Matteo Guendouzi. Baroni avrà a disposizione due giorni per valutarne le condizioni ma ha già messo in pre-allarme Matias Vecino, ormai ... (Sportface.it)

