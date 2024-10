Lanazione.it - Lavoravano a 13 centesimi l'ora nella ditta-dormitorio: arrestati due imprenditori

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 - Duecinesi sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di sfruttamento di manodopera in due ditte di confezioni. Mentre per due familiari è scattato il divieto di dimora nel Comune di Prato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Prato. L'indagine è partita dalla denuncia di un lavoratore cinese irregolare che per alcuni mesi ha lavorato come operaio in unadi confezioni per abbigliamento, gestita da un connazionale. Turni di tredici ore al giorno, sette giorni su sette, in luoghi privi delle minime misure di sicurezza e antinfortunistica, con un salario misero di circa 13per ogni capo di abbigliamento prodotto, pagato in contanti e a nero. Gli operai vivevano in un alloggio di fortuna ricavato nel sottotetto di un'abitazione trasformata in