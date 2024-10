La tassa sulle banche è un bluff: il sacrificio è solo un prestito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Usa come al solito l’arma dell’ironia e del sarcasmo anche se c’è poco da scherzare. Ed è evasivo: aggira con cura le domande che non gli piacciono, molte se le fa ripetere due volte attribuendo la distrazione alla stanchezza. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si presenta puntuale alla conferenza stampa per illustrare la Manovra, varata martedì sera assieme al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, e a due decreti (quello fiscale e quello sulle accise). Ma Giorgia Meloni non c’è, si presenterà ai cronisti lunedì prossimo. Giorgetti ritorna sui sacrifici auspicati e che hanno fatto irritare i suoi alleati, a partire dalla premier. La farsa sui sacrifici chiesti alle banche Visto che pescatori e operai di sacrifici ne fanno già – argomenta il numero uno di via XX Settembre – li abbiamo chiesti a banche ed assicurazioni. Lanotiziagiornale.it - La tassa sulle banche è un bluff: il sacrificio è solo un prestito Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Usa come al solito l’arma dell’ironia e del sarcasmo anche se c’è poco da scherzare. Ed è evasivo: aggira con cura le domande che non gli piacciono, molte se le fa ripetere due volte attribuendo la distrazione alla stanchezza. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si presenta puntuale alla conferenza stampa per illustrare la Manovra, varata martedì sera assieme al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, e a due decreti (quello fiscale e quelloaccise). Ma Giorgia Meloni non c’è, si presenterà ai cronisti lunedì prossimo. Giorgetti ritorna sui sacrifici auspicati e che hanno fatto irritare i suoi alleati, a partire dalla premier. La farsa sui sacrifici chiesti alleVisto che pescatori e operai di sacrifici ne fanno già – argomenta il numero uno di via XX Settembre – li abbiamo chiesti aed assicurazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gasparri : "Extraprofitti? Nella manovra nessuna tassa sulle banche. Dalla Lega ho sentito fesserie" - “Dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa, sugli extraprofitti, ho sentito certe fesserie...”, dice Maurizio Gasparri. “Chiariamolo una volte per tutte”. Prego. “Non c'è nessu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Conte : “La tassa sulle banche non esiste - è un imbroglio. Sanità? Meloni non è mai entrata in un pronto soccorso” - Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica la misura che sarà contenuta nella prossima legge di bilancio e annunciata oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il governo sta chiedendo alle banche un prestito che non contribuenti restituire nel 2027, peraltro quando questo governo non sarà più in carica”. (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra : Bonelli-Fratoianni - 'tassa su banche di Meloni è una truffa' - Scaricano questi debiti alle future generazioni, mentre tagliano la spesa pubblica”. E mentre 73 persone dispongono di un patrimonio di 301 miliardi di euro e la povertà assoluta tocca 5,7 milioni di persone, continuate a prendere in giro gli italiani”, concludono. In realtà non c'è nessuna tassa sulle banche o sugli extraprofitti. (Liberoquotidiano.it)