La Meloni guida il fronte Ue anti Green deal

Il Green deal europeo è stato presentato come il manifesto dell'Unione Europea per affrontare le sfide climatiche e promuovere lo sviluppo sostenibile. Un approccio dai forti contenuti ideologici che ieri Giorgia Meloni ha demolito nel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio Europeo. La premier non ha risparmiato le critiche al radicalismo verde definendolo ideologico e ricordando gli effetti disastrosi per l'economia e l'industria. «Perchè», ha detto, «non c'è nulla di verde in un deserto» Le sue affermazioni sollevano interrogativi cruciali sul futuro della transizione verde in Europa e sulle sue implicazioni socio-economiche. «È una posizione che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, spesso in splendida solitudine, e che oggi, finalmente, è diventata invece patrimonio comune».

