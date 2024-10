La Disney rende omaggio a Puccini Un libro a fumetti veste Paperino con i panni del grande compositore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Due straordinari viaggiatori nel tempo conducono un giovanissimo Giacomo Puccini nelle atmosfere delle opere che lo renderanno famoso. Viaggi da sogno (e nel sogno) proposti da “PaperPuccini“, libro illustrato e a fumetti pubblicato da Giunti Editore (in uscita nelle librerie il 23 ottobre) che celebra i 100 anni dalla morte del grande compositore lucchese all’interno della collana Disney dedicata ai grandi personaggi storici. I viaggiatori nel tempo sono Topolino e Andrea Vocelli, versione Disneyana del grande tenore Andrea Bocelli, che ha un legame molto speciale con le opere Pucciniane. Nel racconto illustrato, Topolino e Vocelli raggiungono Lucca nel 1871 e il Puccini bambino (in versione “papera“) e lo accompagnano nelle atmosfere di alcuni di quelli che saranno suoi capolavori come “La Fanciulla del West“, “Madama Butterfly“ e “La Bohème“. Lanazione.it - La Disney rende omaggio a Puccini Un libro a fumetti veste Paperino con i panni del grande compositore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Due straordinari viaggiatori nel tempo conducono un giovanissimo Giacomonelle atmosfere delle opere che loranno famoso. Viaggi da sogno (e nel sogno) proposti da “Paper“,illustrato e apubblicato da Giunti Editore (in uscita nelle librerie il 23 ottobre) che celebra i 100 anni dalla morte dellucchese all’interno della collanadedicata ai grandi personaggi storici. I viaggiatori nel tempo sono Topolino e Andrea Vocelli, versioneana deltenore Andrea Bocelli, che ha un legame molto speciale con le opereane. Nel racconto illustrato, Topolino e Vocelli raggiungono Lucca nel 1871 e ilbambino (in versione “papera“) e lo accompagnano nelle atmosfere di alcuni di quelli che saranno suoi capolavori come “La Fanciulla del West“, “Madama Butterfly“ e “La Bohème“.

