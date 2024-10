Kurtoglu, Cto di Lenovo: "Con gli Agenti IA le macchine potranno capire meglio gli utenti e le loro intenzioni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Abbiamo incontrato negli Usa, durante il Tech World di Lenovo, il nuovo Chief Technology Officer del colosso leader nel mercato dei personal computer. Kurtoglu ci ha parlato del nuovo AI Agent dell’azienda, Live Now, che comprenderà il linguaggio naturale e aumenterà la Repubblica.it - Kurtoglu, Cto di Lenovo: "Con gli Agenti IA le macchine potranno capire meglio gli utenti e le loro intenzioni” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Abbiamo incontrato negli Usa, durante il Tech World di, il nuovo Chief Technology Officer del colosso leader nel mercato dei personal computer.ci ha parlato del nuovo AI Agent dell’azienda, Live Now, che comprenderà il linguaggio naturale e aumenterà la

Riassunto : Lenovo nomina Tolga Kurtoglu come nuovo Chief Technology Officer - com The post Riassunto: Lenovo nomina Tolga Kurtoglu come nuovo Chief Technology Officer appeared first on seriea24. Il dottor Yong Rui, che negli ultimi sette anni ha guidato la ricerca di Lenovo in qualità di CTO, diventerà presidente dell’Emerging Technology Group. Kurtoglu, noto per il suo lavoro innovativo nel settore IT, vanta una grande esperienza ottenuta in ruoli di primo piano nel ... (Seriea24.it)