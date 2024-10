Italia-Spagna femminile: si gioca al Menti (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sfida amichevole tra Italia e Spagna femminile, in programma martedì 29 ottobre alle ore 18.15, si disputerà allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Le Azzurre affronteranno le campionesse del mondo, già affrontate tra ottobre e dicembre dello scorso anno nel girone di Nations League, quando la Europa.today.it - Italia-Spagna femminile: si gioca al Menti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sfida amichevole tra, in programma martedì 29 ottobre alle ore 18.15, si disputerà allo stadio ‘Romeo’ di Vicenza. Le Azzurre affronteranno le campionesse del mondo, già affrontate tra ottobre e dicembre dello scorso anno nel girone di Nations League, quando la

Sorteggio Mondiale 2026 - l’Italia testa di serie grazie alla Spagna - Anche finendo terzi nel gruppo infatti, gli Azzurri sarebbero teste di serie per via del ranking Fifa, in cui hanno davanti soltanto Inghilterra, Portogallo (a cui basta un punto) e Olanda. Ne mancano 4: Croazia e Svizzera sono molto vicine, mentre gli altri due posti se li giocheranno Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca. (Calcioweb.eu)

Una talpa nello spogliatoio della Spagna spifferò la formazione anti Italia a Euro 2021 : fu per vendetta - L'indiscrezione su cosa sarebbe accaduto in seno alle Furie Rosse, Luis Enrique era certo delle soffiate alla stampa di uno spione. Aveva letto cose che solo una cerchia ristretta di persone poteva sapere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Attacco a Unifil - Botteri a La7 : “Italia - Francia e Spagna uniti nel condannare Israele ma solo Macron ha deciso lo stop delle armi” - Circa gli Usa, la giornalista osserva: “L’America è in campagna elettorale, ma l’entrata in guerra, secondo i sondaggi, sta facendo perdere voti a Kamala Harris, tanto che la vicepresidente degli Usa soccombe in due Stati chiave proprio sulla questione mediorentale per questa debolezza che lei e Biden stanno dimostrando“. (Ilfattoquotidiano.it)