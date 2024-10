Lortica.it - Incidente stradale a Bibbiena: auto fuori strada, intervengono i Vigili del fuoco

Questa mattina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena (Arezzo) sono intervenuti in Via Turati a Bibbiena a causa di un incidente stradale. Un'auto è uscita di strada, urtando un palo della luce per poi terminare la sua corsa in un fossato. Il conducente, rimasto intrappolato all'interno del veicolo, è stato estratto grazie all'intervento rapido dei Vigili del fuoco ed è stato successivamente affidato al personale sanitario giunto sul posto. Anche la Polizia Municipale di Bibbiena è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell'area dell'incidente.