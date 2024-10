Giorgio Armani torna a New York. Una sfilata e un nuovo building ispirato agli anni ‘40 (Di giovedì 17 ottobre 2024) New York, 17 ottobre 2024 – Giorgio Armani è tornato in America, in quella New York che lo ha accolto molte volte nella sua lunga carriera, e anche dopo il 2013 quando stupì il mondo con la One Night Only nella Grande Mela. E’ qui per presentare la sfilata Giorgio Armani donna primavera/estate 2025 stasera al Park Avenue Armory con grande party a seguito zeppo di star e vip, per celebrare l’apertura di Madison Avenue, il building interamente riprogettato in partnership con SL Green Realty Corp. e lo studio di architettura COOKFOX. Un immobile immenso, in stile architettonico anni Quaranta, ai confini con Central Park, nella strada del lusso e della bellezza della moda. La prima volta che l’America ha scoperto alla grande il Maestro Armani è stata nel 1978 quando Diane Keaton per ritirare l’Oscar come miglior attrice per ‘Io e annie’ scelse di indossare una giacca di Armani. Quotidiano.net - Giorgio Armani torna a New York. Una sfilata e un nuovo building ispirato agli anni ‘40 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) New, 17 ottobre 2024 –to in America, in quella Newche lo ha accolto molte volte nella sua lunga carriera, e anche dopo il 2013 quando stupì il mondo con la One Night Only nella Grande Mela. E’ qui per presentare ladonna primavera/estate 2025 stasera al Park Avenue Armory con grande party a seguito zeppo di star e vip, per celebrare l’apertura di Madison Avenue, ilinteramente riprogettato in partnership con SL Green Realty Corp. e lo studio di architettura COOKFOX. Un immobile immenso, in stile architettonicoQuaranta, ai confini con Central Park, nella strada del lusso e della bellezza della moda. La prima volta che l’America ha scoperto alla grande il Maestroè stata nel 1978 quando Diane Keaton per ritirare l’Oscar come miglior attrice per ‘Io ee’ scelse di indossare una giacca di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I 90 anni di Armani a New York - i 60 della Sartoria Tirelli - The Cult Pirelli a Londra - il Calendario Di Meo a Tblisi : è cominciata la maratona per gli eventi più belli del mondo - Le altre griffe cambiano team di creativi, Armani is still, come direbbero gli americani, matita in mano, disegna e crea. Perché anche la cultura della bellezza può avere un ruolo nel processo di pace. Aggiustiamo il fuso orario degli orologi ed eccoci a Tblisi, capitale della Georgia, per festeggiare i “Tre Bicchieri”, l’Oscar del vino, e il calendario fotografato da Massimo Listri, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . (Ilgiornaleditalia.it)