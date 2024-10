Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti in pressing su Israele dopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli Stati Uniti chiedono cambiamenti della politica a Gaza entro un tempo fissato a 30 giorni per permettere l'aumento del livello, ora Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti insudopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli Stati Uniti chiedono cambiamenti della politica aentro un tempo fissato a 30 giorni per permettere l'aumento del livello, ora

Washington incalza lo Stato ebraico sugli aiuti umanitari nella Striscia dopo la lettera con ultimatum sulle armi. Dipartimento Stato: "Miglioramenti, ma non basta" Stati Uniti in pressing su Israele dopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa.

Israele - pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” - (Adnkronos) – Una svolta politica in Libano. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ... (Webmagazine24.it)

Israele - pressing Usa "per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano"

(Adnkronos) – Una svolta politica in Libano. Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari Usa e arabi, l'Amministrazione Biden starebbe spingendo per sfruttare