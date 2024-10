Gallina: "Il punto di primo intervento di Carini non si tocca, pronti a una mobilitazione cittadina" (Di giovedì 17 ottobre 2024) ll punto di primo intervento di Carini, che si trova all'interno del punto territoriale d'emergenza (ex ospedale Santo Spirito), in piazza Monsignor Vincenzo Badalamenti, trasloca temporaneamente. E’ il temporaneamente che preoccupa l’ex consigliere Gallina Giovanni, ne ho visti di giochi Palermotoday.it - Gallina: "Il punto di primo intervento di Carini non si tocca, pronti a una mobilitazione cittadina" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) lldidi, che si trova all'interno delterritoriale d'emergenza (ex ospedale Santo Spirito), in piazza Monsignor Vincenzo Badalamenti, trasloca temporaneamente. E’ il temporaneamente che preoccupa l’ex consigliereGiovanni, ne ho visti di giochi

Il punto di primo intervento di Carini trasloca temporaneamente a Terrasini - Il punto di primo intervento di Carini, che si trova all'interno del punto territoriale d'emergenza (ex ospedale Santo Spirito), in piazza Monsignor Vincenzo Badalamenti, trasloca temporaneamente, e fino al 28 ottobre, nella sede della Guardia medica di Terrasini. Lo comunica il direttore del... (Palermotoday.it)