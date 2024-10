Lettera43.it - Fratelli Menendez, su eBay spuntano costumi per Halloween ispirati alla serie

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) LaNetflix Monster di Ryan Murphy torna nuovamente a influenzare. Come riporta Tmz, susono spuntatiaiLyle ed Erik, condannati nel 1996 all’ergastolo per gli omicidi dei loro genitori. Disponibili maglioni e giacchette che richiamano i look visibili nelle puntate in streaming, ma anche repliche delle tute arancioni delle prigioni statunitensi oppure T-Shirt azzurre che i due hanno indossato durante il processo negli Anni 90. Il caso richiama quanto accaduto già nel 2022 dopo l’uscita della prima stagione, incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer, con la distribuzione di tute e occhiali da vista per emulare il look dell’assassino.