Frana sulla regionale 28: il maltempo ferma il cantiere e la strada resta chiusa (Di giovedì 17 ottobre 2024) resta ancora chiusa la strada regionale 28 che conduce a Bionaz, in seguito a una Frana che si è verificata sabato mattina al chilometro 11, nel comune di Valpelline. Mentre la Frana continua a ostacolare la viabilità, i mezzi di peso inferiore ai 35 quintali possono raggiungere il comune di Bionaz tramite una strada comunale alternativa. Tuttavia, le dimensioni ridotte della carreggiata hanno richiesto, già da lunedì pomeriggio, l’installazione di un semaforo per regolare la circolazione. Ieri mattina si è tenuto un nuovo sopralluogo nella zona colpita dalla Frana, con la partecipazione dei sindaci di Valpelline, Bionaz e Oyace, oltre ai tecnici dell’assessorato regionale alle Opere pubbliche e della Protezione civile. Durante le verifiche, si è discusso dello stato attuale del versante e delle operazioni necessarie per garantire la sicurezza della strada. Thesocialpost.it - Frana sulla regionale 28: il maltempo ferma il cantiere e la strada resta chiusa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ancorala28 che conduce a Bionaz, in seguito a unache si è verificata sabato mattina al chilometro 11, nel comune di Valpelline. Mentre lacontinua a ostacolare la viabilità, i mezzi di peso inferiore ai 35 quintali possono raggiungere il comune di Bionaz tramite unacomunale alternativa. Tuttavia, le dimensioni ridotte della carreggiata hanno richiesto, già da lunedì pomeriggio, l’installazione di un semaforo per regolare la circolazione. Ieri mattina si è tenuto un nuovo sopralluogo nella zona colpita dalla, con la partecipazione dei sindaci di Valpelline, Bionaz e Oyace, oltre ai tecnici dell’assessoratoalle Opere pubbliche e della Protezione civile. Durante le verifiche, si è discusso dello stato attuale del versante e delle operazioni necessarie per garantire la sicurezza della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, Liguria in allerta arancione: temporali verso il levante - GENOVA - Da questa mattina alle 9, l'allerta in Liguria è diventata arancione per temporali (la massima) nel centro levante, mentre il ponente ... (notizie.tiscali.it)

Resta ancora chiusa al traffico la SR28 a Valpelline - Dopo il crollo di massi del 12 ottobre, l'assessorato sta attendendo che le condizioni meteo migliorino per effettuare disgaggi e riparazioni ... (aostaoggi.it)

In Liguria frane ed esondazioni: scattata l'allerta fino a mezzanotte - A Celle Ligure il drammatico appello del sindaco: non muovetevi. La viabilità torna lentamente alla normalità in tutta la regione ... (msn.com)