Folla al funerale di Leonardo morto a 15 anni La madre | Credo nella giustizia terrena e divina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona, 17 ottobre 2024 – Una chiesa gremita quella di Montignano (Ancona), per dare l’ultimo saluto aCalcina, il 15enne che domenica si è tolto la vita con un colpo di pistola. Il sindaco di Senigallia ha proclamato il lutto cittadino e in chiesa, accompagnato dall’intera giunta si è stretto al dolore dei familiari del ragazzo. Presenti anche tutti i vertici delle forze dell’ordine, che all’uscita hanno salutato il feretro con un picchetto d’onore. Distrutti dal dolore il padre, agente della polizia municipale in servizio a Senigallia e la, che è salita sull’altare per ricordare il figlio attraverso le parole del suo cantante preferito Michael Jackson: “In un mondo pieno d'odio, dobbiamo avere ancora il coraggio di sperare. In un mondo pieno di rabbia, dobbiamo avere ancora il coraggio di confortare.