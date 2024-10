Elon Musk a Stroppa: “Mai mollare”. E lui: “Chi gira documenti ai giornalisti è un traditore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Elon Musk ha commentato un post su X pubblicato da Andrea Stroppa, ormai il suo console in Italia. Stroppa è indagato per concorso in corruzione nell'inchiesta che ha travolto Sogei, l'azienda di consulenza informatica gestita dal Ministero dell'Economia. Fanpage.it - Elon Musk a Stroppa: “Mai mollare”. E lui: “Chi gira documenti ai giornalisti è un traditore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha commentato un post su X pubblicato da Andrea, ormai il suo console in Italia.è indagato per concorso in corruzione nell'inchiesta che ha travolto Sogei, l'azienda di consulenza informatica gestita dal Ministero dell'Economia.

