Dave Bautista critica Donald Trump ironizzando: "Non è uno tosto, è un piccolo str***o lamentoso" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante il talk show di Jimmy Kimmel, l'attore Dave Bautista ha criticato in modo ironico Donald Trump, invitando gli elettori a compiere la scelta giusta. Dave Bautista ha da tempo annunciato il suo sostegno a Kamala Harris e in un nuovo video, realizzato per lo show condotto da Jimmy Kimmel, l'attore ironizza su Donald Trump. L'ex wrestler viene mostrato in palestra mentre commenta le statistiche che sostengono gli uomini stiano ancora sostenendo il miliardario. Il video di Bautista contro Trump Nel segmento del talk show Dave Bautista, mentre si trova in palestra vicino al ring, sostiene che Donald Trump sia uno 'stronzetto piagnucoloso'. La star di Guardiani della Galassia ha poi proseguito spiegando: "Amici, dobbiamo parlare. Molti uomini sembrano pensare che sia una specie di Movieplayer.it - Dave Bautista critica Donald Trump ironizzando: "Non è uno tosto, è un piccolo str***o lamentoso" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante il talk show di Jimmy Kimmel, l'attorehato in modo ironico, invitando gli elettori a compiere la scelta giusta.ha da tempo annunciato il suo sostegno a Kamala Harris e in un nuovo video, realizzato per lo show condotto da Jimmy Kimmel, l'attore ironizza su. L'ex wrestler viene mostrato in palestra mentre commenta le statistiche che sostengono gli uomini stiano ancora sostenendo il miliardario. Il video dicontroNel segmento del talk show, mentre si trova in palestra vicino al ring, sostiene chesia uno 'stronzetto piagnucoloso'. La star di Guardiani della Galassia ha poi proseguito spiegando: "Amici, dobbiamo parlare. Molti uomini sembrano pensare che sia una specie di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Killer’s Game stabilisce uno sfortunato record al botteghino per Dave Bautista - Il film di Dave Bautista non raggiunge le aspettative al box office, segnando un debutto deludente e stabilendo un nuovo record per il minimo incasso nella carriera dell'attore. (Mistermovie.it)

Dave Bautista di The Killer’s Game afferma che le riprese sono state “frenetiche” e “folli” - Dave Bautista parla della sua intensa esperienza in "The Killer's Game": un'azione frenetica e un programma serrato. (Mistermovie.it)

Dave Bautista interpreterà una commedia romantica : "E senza scene d'azione!" - Dave Bautista, famoso soprattutto come Drax nei Guardiani della Galassia, si era lamentato di avere una scelta limitata di ruoli: solo azione, mentre non gli sarebbe dispiaciuta una commedia romantica. Ebbene, da quando l'ha detto gliene hanno proposte già un paio. E lui è al settimo cielo. (Comingsoon.it)