Dalle banche al Bonus Natale | svelato il doppio bluff di Giorgetti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La manovra non penalizza “i poveri cristi”, dice il ministro dell’Economia, Giancarlo. Ma in attesa di capire se sia davvero così di certo giorno dopo giorno qualche nuovoviene fuori. Ormai appurato quello sulla sanità, durante il question time al Senato ne vengono fuori altri due, in realtà già noti: uno sul contributo richiesto allee l’altro sultredicesima. Il contributo dellediPartiamo da uno dei temi principali degli ultimi giorni, ovvero il “contributo significativo” chiesto allee alle assicurazioni, come definito da. Innanzitutto di significativo c’è ben poco, considerando che di fatto si tratta solo di tasse anticipate e che poi verranno restituite.