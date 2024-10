Ilrestodelcarlino.it - Chiude dopo 35 anni la libreria di Cinema, Teatro e Musica a Bologna

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Per trentacinqueè stato il punto di riferimento per appassionati di, per gli studenti, per figure del calibro di Umberto Eco, o per chiunque avesse piacere di immergersi in vetrine di cultura, a stretto contatto umano con il proprietario: la storicadi via Mentanarà a fine anno i suoi battenti, e a raccontare le motivazione è il colto libraio Ivan Cipressi, che in questiha sempre gestito da solo l’attività. Ivan Cipressi, qual è il motivo della chiusura? “Si tratta innanzitutto di una scelta di ordine personale legata all’età anagrafica da pensione: ho voglia anche di dedicarmi ad altri progetti,tantidi gestione in solitaria”.