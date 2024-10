«Chiara Petrolini deve andare in carcere»: la decisione del tribunale, ma la 21enne resta ai domiciliari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiara Petrolini «deve andare in carcere». Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma, disponendo il carcere per la 21enne Leggo.it - «Chiara Petrolini deve andare in carcere»: la decisione del tribunale, ma la 21enne resta ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)in». Ildel Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma, disponendo ilper la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Petrolini deve andare in carcere : neonati sepolti in giardino - la scelta del Riesame - Primo fra tutti, la specificità di questa vicenda e quindi anche del rischio. Io ho portato tutti gli elementi di questa vicenda che invece depongono per la totale adeguatezza dei domiciliari. Se il rischio è commettere reati genericamente della stessa specie, non possiamo non declinarlo in relazione a gravidanze o al rapporto madre-nascituro. (Liberoquotidiano.it)

Chiara Petrolini - il 15 ottobre il Riesame decide se mandare in carcere la madre - La 21enne di Traversetolo è ai domiciliari ma la Procura ha fatto appello chiedendo la custodia in carcere. (Parma.repubblica.it)

La catechista di Chiara : "Veniva in Chiesa per aiutare i bimbi - vorrei andare a trovarla" - Ma se fosse possibile vorrei andare a trovarla”. “Chiara - sottolinea Caiulo - era. . . “Quando ho saputo quello che era successo, ho pensato che il diavolo lavora molto. . Lo ha detto Laura Caiulo, catechista di Chiara Petrolini, intervistata dalla trasmissione Ore 14 su Rai 2 condotta da Milo Infante. (Parmatoday.it)