C’è un cane in cima alla piramide di Giza: come ci è arrivato? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'immagine insolita ha catturato l'attenzione del mondo: un cane apparentemente in posa sulla sommità della Grande piramide di Giza, in Egitto. Questo evento straordinario ha scatenato un acceso dibattito sui social media e tra gli esperti di antichità egizie. L'incredibile avvistamento La fotografia, diventata virale in poche ore, mostra quello che sembra essere un cane di media taglia in piedi sulla punta della piramide più antica e imponente del complesso di Giza. L'immagine, scattata da un uomo che stava sorvolando l’antico monumento con il suo parapendio, ha lasciato perplessi visitatori ed egittologi. Reazioni e teorie Molti archeologi e studiosi dell'antico Egitto hanno espresso dubbi sulla veridicità della foto. "È altamente improbabile che un cane possa raggiungere la cima della piramide di Giza", ha commentato un noto egittologo. Quotidiano.net - C’è un cane in cima alla piramide di Giza: come ci è arrivato? Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'immagine insolita ha catturato l'attenzione del mondo: unapparentemente in posa sulla sommità della Grandedi, in Egitto. Questo evento straordinario ha scatenato un acceso dibattito sui social media e tra gli esperti di antichità egizie. L'incredibile avvistamento La fotografia, diventata virale in poche ore, mostra quello che sembra essere undi media taglia in piedi sulla punta dellapiù antica e imponente del complesso di. L'immagine, scattata da un uomo che stava sorvolando l’antico monumento con il suo parapendio, ha lasciato perplessi visitatori ed egittologi. Reazioni e teorie Molti archeologi e studiosi dell'antico Egitto hanno espresso dubbi sulla veridicità della foto. "È altamente improbabile che unpossa raggiungere ladelladi", ha commentato un noto egittologo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo strano caso del cane sulla cima della Piramide di Giza - Cosa ci fa un cane sulla punta della Grande Piramide di Giza? È la domanda che si è posto Alex Lang, un climber che, durante il suo volo in parapendio su uno dei monumenti più famosi dell'Egitto, ha notato una presenza "scodinzolante" sulla cima dell'antica costruzione. Il cane sulla cima... (Today.it)

Mistero e sconcerto in Egitto : c’è un cane in cima alla Piramide di Giza - come ci è arrivato? [VIDEO] - NEW: Dog spotted hanging out on the top of the Great Pyramid of Giza in Egypt. Dopo il ritrovamento di una misteriosa porta gigante nell’Antartide, un altro giallo sta facendo ammattire gli utenti del web: un cane in cima alla maestosa Piramide di Giza. C’è chi pensa che sia sceso ripercorrendo a ritroso il passaggio segreto, e chi invece che sia ancora lì a guardia di uno dei monumenti più ... (Dayitalianews.com)

C’è un cane in cima alla Grande Piramide di Giza : è giallo su come ci sia arrivato – VIDEO - Forse si è goduto il panorama mozzafiato per un po’, prima di trovare una via di discesa (altrettanto misteriosa). Che ci fa un cane sulla cima della Grande Piramide di Giza? L’animale è stato visto scodinzolare da un parapendista che, sorvolando l’antica meraviglia d’Egitto, si è trovato di fronte a uno spettacolo inaspettato: un cagnolone che, incurante del vertiginoso panorama, abbaiava ... (Ilfattoquotidiano.it)