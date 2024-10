Lapresse.it - Bce, nuovo taglio ai tassi: dai mutui alle auto la mappa dei risparmi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le famiglie indebitate in Italia sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale: di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l’acquisto di una casa. Nel corso del 2022 e del 2023, idi interesse sui prestiti sono assai aumentati con il costo del denaro progressivamente arrivato al 4,5% per poi ripiegare al 3,25%. Da alcuni mesi, tuttavia, le banche in previsione di un ritorno a una politica monetaria meno restrittiva da parte della Bce hanno anticipato la prevista riduzione deie la discesa potrebbe proseguire nei prossimi mesi. Di qui, vantaggi significativi per le famiglie, sia per comprare casa sia per compraremobili o elettrodomestici. Tagli su mutuo per casa La Fabi (Federazionenoma Bancari Italiani) ha predisposto una serie di simulazioni sulla base dei nuovi livelli dei