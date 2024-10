Bce: Lagarde, governi riducano stabilmente deficit e debito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 17 ott. (LaPresse) – “L’attuazione piena, trasparente e immediata del nuovo quadro di governance economica dell’Unione europea aiuterà i governi a ridurre stabilmente il disavanzo di bilancio e il rapporto debito/Pil. Questa è la direzione che dovrebbero intraprendere ora con determinazione”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in conferenza stampa a Lubiana. Lapresse.it - Bce: Lagarde, governi riducano stabilmente deficit e debito Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 17 ott. (LaPresse) – “L’attuazione piena, trasparente e immediata del nuovo quadro di governance economica dell’Unione europea aiuterà ia ridurreil disavanzo di bilancio e il rapporto/Pil. Questa è la direzione che dovrebbero intraprendere ora con determinazione”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine, in conferenza stampa a Lubiana.

