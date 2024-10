ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2024 | CALA IO CANTO 168% TI PRESENTO I SUOCERI 128% CHI L’HA VISTO 115% DISASTRO STRISCIA 137% CASA A PRIMA VISTA OLTRE IL 4%

ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2024: CALA IO CANTO (16,8%), TI PRESENTO I SUOCERI (12,8%), CHI L’HA VISTO (11,5%), DISASTRO STRISCIA (13,7%), CASA A PRIMA VISTA OLTRE IL 4% (Di giovedì 17 ottobre 2024) ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2024 • Mercoledì • ASCOLTI tv del 16 OTTOBRE 2024 con la seconda puntata di Io CANTO Ganeration e del finale di The Good Doctor. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2878 35.09PT – 7257 36.04 M E D I A S E T24H – 3179 38.76PT – 7312 36.31 Tg1 Mattina – 478 12.57 Tg1 – 966 20.00 UnoMattina – 811 18.40 Storie Italiane – 728 17.52Storie Italiane – 860 17.07 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1621 17.10 Tg1 + Economia – 3052 25.05 + x Aspettando La Volta Buona – 1383 11.70La Volta Buona – 1418 14.10 Il Paradiso delle Signore – 1627 19.27 Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – 1635 19.20 La Vita in Diretta – 2107 20.90 Reazione a Catena – 2413 18.20 Reazione a Catena – 3578 21.30 Tg1 – 4345 22.07 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4406 21.60 + 5504 26.10Ti PRESENTO i SUOCERI – 2238 12.81 Porta a Porta – 444 6.05 PRIMA Pagina Tg5 – 624 20.00 Tg5 – 1141 23. Bubinoblog - ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2024: CALA IO CANTO (16,8%), TI PRESENTO I SUOCERI (12,8%), CHI L’HA VISTO (11,5%), DISASTRO STRISCIA (13,7%), CASA A PRIMA VISTA OLTRE IL 4% Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 17 ottobre 2024)TV 16• Mercoledì •tv del 16con la seconda puntata di IoGaneration e del finale di The Good Doctor. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2878 35.09PT – 7257 36.04 M E D I A S E T24H – 3179 38.76PT – 7312 36.31 Tg1 Mattina – 478 12.57 Tg1 – 966 20.00 UnoMattina – 811 18.40 Storie Italiane – 728 17.52Storie Italiane – 860 17.07 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1621 17.10 Tg1 + Economia – 3052 25.05 + x Aspettando La Volta Buona – 1383 11.70La Volta Buona – 1418 14.10 Il Paradiso delle Signore – 1627 19.27 Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – 1635 19.20 La Vita in Diretta – 2107 20.90 Reazione a Catena – 2413 18.20 Reazione a Catena – 3578 21.30 Tg1 – 4345 22.07 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4406 21.60 + 5504 26.10Ti– 2238 12.81 Porta a Porta – 444 6.05Pagina Tg5 – 624 20.00 Tg5 – 1141 23.

