Amato condannato all’ergastolo la sorella di Isabella commossa | Ho fatto tutto il possibile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – "Hoil, ora speriamo che i giudici stabiliscano la verità su questa storia". Sono le parole di Anna Maria Linsalata,di, prima della lettura della sentenza che haGiampaolo, l’ex medico della Virtus di 65 anni accusato dell’omicidio aggravato della moglie sessantaduennee della suocera, Giulia Tateo, di 87 anni. Al termine dell’udienza, Anna Maria ha trattenuto a stento le lacrime, mentre usciva dall’aula accompagnata dal marito e dalle amiche di. "In questa storia – ha detto Monica Gaudioso, una delle persone vicine alla vittima, mentrestava lasciando l’aula di tribunale – non ha vinto nessuno. Siamo tutti molto colpiti e anche distrutti da quello che è successo. Ora è finita, è finita così. È una distruzione, non so cos’altro dire.