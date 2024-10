WWE: Primo ruolo da attrice per Chelsea Green (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal suo ritorno in WWE in occasione della Royal Rumble 2023, Chelsea Green ha avuto un grandissimo successo all’interno della federazione di Stanford. Il suo personaggio, perennemente in lotta con Adam Pearce e Nick Aldis, complici a suo dire delle sue sfortune, ha avuto una crescente popolarità grazie ai tantissimi sketch che l’hanno vista protagonista. E a quanto pare, il crescente successo ottenuto in WWE le ha garantito anche un nuovo ruolo, Sul set di una nuova serie tv Come svelato da lei stessa in un tweet, Chelsea prenderà parte a una nuova serie tv, Blue Ridge. La serie è un sequel del film dello stesso nome del 2020, e in America i primi episodi sono già stati pubblicati su Amazon Freevee. Proprio in questi giorni Chelsea si trovava sul set per girare gli episodi in cui interpreterà il personaggio di Shelby Hughes. Zonawrestling.net - WWE: Primo ruolo da attrice per Chelsea Green Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal suo ritorno in WWE in occasione della Royal Rumble 2023,ha avuto un grandissimo successo all’interno della federazione di Stanford. Il suo personaggio, perennemente in lotta con Adam Pearce e Nick Aldis, complici a suo dire delle sue sfortune, ha avuto una crescente popolarità grazie ai tantissimi sketch che l’hanno vista protagonista. E a quanto pare, il crescente successo ottenuto in WWE le ha garantito anche un nuovo, Sul set di una nuova serie tv Come svelato da lei stessa in un tweet,prenderà parte a una nuova serie tv, Blue Ridge. La serie è un sequel del film dello stesso nome del 2020, e in America i primi episodi sono già stati pubblicati su Amazon Freevee. Proprio in questi giornisi trovava sul set per girare gli episodi in cui interpreterà il personaggio di Shelby Hughes.

WWE : Michin vs Chelsea Green in un Dumpster Match tra due settimane a SmackDown - È ragionevole supporre che questa stipulazione speciale non sarà troppo difficile per lei. Nick Aldis ha adorato l’idea, ed è stato annunciato che il match si sarebbe svolto nello show blu tra due settimane. La settimana scorsa, Piper ha combattuto contro l’ex campionessa TNA Knockouts, e quest’ultima l’ha schienata, vincendo in meno di tre minuti. (Zonawrestling.net)

WWE : Chelsea Green ‘sponsorizza’ Matt Cardona per il Saturday Night’s Main Event di dicembre - Ovviamente, le superstar faranno “a gara” per prendere parte alla card di uno spettacolo così iconico, ma c’è anche chi sponsorizza la propria dolce metà…anche se non fa parte della WWE. Lo show ha avuto grandissima fama tra gli anni ’80 e ’90, con alcuni speciali che si sono tenuti anche durante la Ruthless Agression Era a cavallo tra il 2006 e il 2008. (Zonawrestling.net)

