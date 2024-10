Voghera, 4 cuccioli abbandonati e denutriti da salvare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Voghera (Pavia), 16 ottobre 2024 – Ci sono quattro cuccioli di cane da salvare. Sono stati trovati sotto il cavalcavia del Motel K a Casei Gerola e questa mattina sono arrivati al rifugio Enpa di Strada Folciona. Il salvataggio Hanno 20-25 giorni di vita, il manto bianco con alcune macchie nere, ma soprattutto sono denutriti, sofferenti e in evidente stato di ipotermia per il fatto di essere stati abbandonati al freddo. Appena arrivati sono stati messi sotto una lampada riscaldante, rifocillati e sottoposti a terapia antibiotica. Uno di loro, però, nonostante lo stato di denutrizione si è mostrato inappetente e la sua condizione preoccupa non poco. L’appello “Serve cibo umido starter cane per svezzarli – spiegano dal rifugio, che lancia un appello lanciando un appello -. Si può anche effettuare una donazione online offrendo un aiuto a distanza. Ilgiorno.it - Voghera, 4 cuccioli abbandonati e denutriti da salvare Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Pavia), 16 ottobre 2024 – Ci sono quattrodi cane da. Sono stati trovati sotto il cavalcavia del Motel K a Casei Gerola e questa mattina sono arrivati al rifugio Enpa di Strada Folciona. Il salvataggio Hanno 20-25 giorni di vita, il manto bianco con alcune macchie nere, ma soprattutto sono, sofferenti e in evidente stato di ipotermia per il fatto di essere statial freddo. Appena arrivati sono stati messi sotto una lampada riscaldante, rifocillati e sottoposti a terapia antibiotica. Uno di loro, però, nonostante lo stato di denutrizione si è mostrato inappetente e la sua condizione preoccupa non poco. L’appello “Serve cibo umido starter cane per svezzarli – spiegano dal rifugio, che lancia un appello lanciando un appello -. Si può anche effettuare una donazione online offrendo un aiuto a distanza.

