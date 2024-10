Via alla campagna vaccinale. Angelini: "Influenza e Covid, i più fragili sono da proteggere" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ scattata ieri, anche nel Piceno, la campagna vaccinale contro l’Influenza. Tra i primi a ricevere la dose anche la direttrice generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, che per l’occasione ha invitato tutti gli operatori sanitari a fare la stessa cosa. E’ prevista, tra l’altro, anche la cosomministrazione gratuita di antiInfluenzale e antiCovid, quest’ultimo aggiornato alle ultime varianti. Entrambe le vaccinazioni rappresentano un’opportunità di difesa, in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute, nei confronti di una malattia che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è assolutamente banale e può portare con sé gravi complicanze. A sottolinearlo è anche il dottor Claudio Angelini, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast ascolana. Ilrestodelcarlino.it - Via alla campagna vaccinale. Angelini: "Influenza e Covid, i più fragili sono da proteggere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ scattata ieri, anche nel Piceno, lacontro l’. Tra i primi a ricevere la dose anche la direttrice generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, che per l’occasione ha invitato tutti gli operatori sanitari a fare la stessa cosa. E’ prevista, tra l’altro, anche la cosomministrazione gratuita di antile e anti, quest’ultimo aggiornato alle ultime varianti. Entrambe le vaccinazioni rappresentano un’opportunità di difesa, in particolare per le persone piùper età o per motivi di salute, nei confronti di una malattia che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è assolutamente banale e può portare con sé gravi complicanze. A sottolinearlo è anche il dottor Claudio, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast ascolana.

