Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento su Gaza e sul Libano degli Stati Uniti a Israele. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento sue suldegli Stati Uniti a. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu avvisa Biden che sulla rappresaglia all’Iran e sulla fine delle ostilità - decide Israele. E il leader Usa minaccia : “Risolvi la crisi umanitaria a Gaza o blocco l’invio di armi” - L'articolo Netanyahu avvisa Biden che sulla rappresaglia all’Iran e sulla fine delle ostilità, decide Israele. Netanyahu vuole la stessa cosa. Infatti, l’amministrazione Biden, stando a quanto riporta l’emittente israeliana Channel 12, avrebbe minacciato di imporre un embargo sulle armi a Israele se entro un mese non ponesse fine alla devastante crisi umanitaria che stanno vivendo gli abitanti ... (Lanotiziagiornale.it)

Meloni vola a Beirut da militari italiani Unifil e Tajani in Medio Oriente per ribadire centralità missione ONU - USA : "Armi a Israele ma sblocco aiuti umanitari a Gaza" - La Premier Giogria Meloni vola a Beirut venerdì prossimo per incontrare i militari italiani del contingente Unifil e per vedere da vicino la situazione dopo gli attacchi delle Idf sulle basi dei peacekeeper Onu: "Io dovrei essere in Libano venerdì", ha detto la premier alla Camera in sede di replica . (Ilgiornaleditalia.it)

Gli Usa in una lettera a Israele : “Far arrivare aiuti a Gaza o stop a forniture militari” - Continua a leggere . In una lettera trapelata a mezzo stampa e ora confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, gli Usa chiedono a Tel Aviv di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. In caso contrario, gli Stati Uniti interromperanno le forniture militari. (Fanpage.it)