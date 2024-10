Ilgiorno.it - Ultrà, la versione di capitan Calabria: "Lucci mi chiese dello spogliatoio"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quell’incontro avvenne 48 ore dopo l’ennesimo derby perso contro i cugini nerazzurri, la sera del 6 febbraio 2023: 1-0, gol di Lautaro Martinez. Una sconfitta che peggiorò ancor di più un inizio di anno da incubo, partito con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e proseguito con le debacle ancora contro l’Inter in Supercoppa italiana (3-0) e in campionato contro Lazio (4-0) e Sassuolo (2-5). Quindi il faccia a faccia tra il leader indiscusso della Sud Lucae ilo Davideva inserito in quello scenario di risultati pessimi da parte della squadra all’epoca allenata da Stefano Pioli: in sostanza, il ’Toro‘ inviò un messaggio al terzino destro per vederlo e parlare con luiscarso rendimento in campo, chiedendo in particolare se ci fossero "problemi all’interno" dietro il crollo di risultati.